How Charlestown Voted

Charlestown Ward and Precincts Presidential election results

Charlestown Totals (Top 8 Citywide Advance for five seats on Nov. 5)

Donald Trump/Mike Pence (R) – 2,102

Joe Biden/Kamala Harris (D) – 7,693

2-1 – (Zelma Lacey House)

Donald Trump (R) – 369

Joe Biden (D) – 1,230

2-2 (Harvard-Kent School –)

Donald Trump (R) – 408

Joe Biden (D) – 1,615

2-3 (Zelma Lacey House)

Donald Trump (R) – 186

Joe Biden (D) – 900

2-4 (Harvard-Kent School –)

Donald Trump (R) – 224

Joe Biden (D) – 891

2-5 (Edwards Middle School –)

Donald Trump (R) – 260

Joe Biden (D) – 912

2-6 (Edwards Middle School)

Donald Trump (R) – 364

Joe Biden (D) – 1,105

2-7 (Golden Age Center)

Donald Trump (R) – 291

Joe Biden (D) – 1,040