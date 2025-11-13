News

Champions

10U and 18U Charlestown girls softball teams won at the USA Fall Ball Championships.

Coach – Jack Schievink (Missing from Photo – Mike Lynch, Hannah Walker).
Players – Maya Castro, Camryn Collier, Lilliana Telesford, Isabella Parsons, Ryleigh Jones, Caroline Bresler,Lillian Fucile, Kathryn Lynch, Ava McCue (Missing from photo – Aria Katsompenakis, Elle Edelman, Emma Healey, Lucy Boncore, Molly Titemore).
Courtesy Photos
Rich Doucette,vBilly Nugent, Nicole ColliervPlayers: Hazel Carmondy, ThoravvHamill, Oliva Shorey, Josephine Barakat, Peyton King, Sophia Doucette, Brielle Chery, Kennedy Moyseowicz, Liza Oh, Claire Castro, Sarra Martin, (Missing
from photo – Saydee Murphy)

