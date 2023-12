Coletta, East Boston ABCD Hosting Winter Coat Drive

Special to the Patriot-Bridge

Boston City Councilor Gabriela Coletta is hosting a winter coat drive in partnership with East Boston ABCD for their community closet. Help keep your neighbors warm this winter and bring new or gently used winter coats to East Boston ABCD until December 20. If you or anyone you know needs a coat this season, call ABCD at 617-567-8857 to coordinate.

Donation Times: Monday-Friday, 9am-5pm

Donation Deadline: December 20

Drop Off Location: East Boston ABCD – 21 Meridian Street, East Boston, MA 02128

For additional information please contact the Office of Councilor Gabriela Coletta by phone at (617) 635-3200 or by email at [email protected].

Coletta y East Boston abcd anuncian recopilación de abrigos de invierno

La concejal de la ciudad de Boston, Gabriela Coletta, está organizando una recopilación de abrigos de invierno en asociación con East Boston ABCD. Ayude a mantener abrigados a sus vecinos este invierno y traiga abrigos de invierno nuevos o en buen estado a East Boston ABCD hasta el 20 de diciembre. Si usted o alguien que conoce necesita un abrigo esta temporada, llame a ABCD al 617-567-8857 para coordinar.

Horarios de donación: Lunes a Viernes, 9am-5pm

Fecha límite de donación: 20 de diciembre

Ubicación de donación:: East Boston ABCD – 21 Meridian Street, East Boston, MA 02128 Para obtener información adicional sobre la audiencia, por favor comuníquese con la Oficina de la Concejal Gabriela Coletta por teléfono al (617) 635-3200 o por correo electrónico a [email protected].