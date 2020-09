Charlestown Ward and Precincts Voting Totals

Charlestown Totals – – (Top 8 Citywide Advance for five seats on Nov. 5)

2-1 – (Zelma Lacey House)

Dan Ryan – 562

Damali Vidot – 202

Joe Kennedy III – 327

Ed Markey – 476

2-2 (Harvard-Kent School –)

Dan Ryan – 599

Damali Vidot – 216

Joe Kennedy III – 363

Ed Markey – 500

2-3 (Zelma Lacey House)

Dan Ryan – 400

Damali Vidot – 147

Joe Kennedy III – 219

Ed Markey – 360

2-4 (Harvard-Kent School –)

Dan Ryan – 352

Damali Vidot – 142

Joe Kennedy III – 217

Ed Markey – 295

2-5 (Edwards Middle School –)

Dan Ryan – 406

Damali Vidot – 154

Joe Kennedy III – 214

Ed Markey – 351

2-6 (Edwards Middle School)

Dan Ryan – 584

Damali Vidot – 170

Joe Kennedy III – 333

Ed Markey – 428

2-7 (Golden Age Center)

Dan Ryan – 416

Damali Vidot – 192

Joe Kennedy III – 213

Ed Markey – 415